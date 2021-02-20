СКР возбудил новое дело из-за фото Гитлера в «Бессмертном полку»

Следователи возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) в отношении 29-летнего жителя Тамбова. Его подозревают в публикации в интернете фотографии руководителя фашистской Германии Адольфа Гитлера в рамках онлайн-акции «Бессмертный полк». Об этом сообщает управление СК РФ по Тамбовской области.

Согласно данным следствия, мужчина 4 мая прошлого года разместил в открытом доступе на сайте соцсети «ВКонтакте» фотографию Гитлера для трансляции на сайте «Бессмертный полк России». Как считает следствие, подозреваемый сделал это «с целью одобрения преступлений, определенных Международным военным трибуналом в Нюрнберге».

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства преступления. В ходе обыска дома у подозреваемого изъята «компьютерная техника, средства связи, предметы, имеющие значение для дела», говорится в сообщении.

Ранее следственные органы возбудили не менее десятка уголовных дел о реабилитации нацизма в связи с публикацией портретов Гитлера и фотографий других нацистов на сайте акции «Бессмертный полк онлайн».

Тамбов, Наталья Петрова

Тамбов. Другие новости 20.02.21

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