МЧС: под завалами на фабрике «Норникеля» найдены тела еще двух рабочих

МЧС сообщило о завершении поисковых работ на месте обрушения галереи дробильного цеха на Норильской обогатительной фабрике ООО «Медвежий ручей» (входит в «Норникель»). Из-под завалов извлечены тела еще двух погибших рабочих, говорится в сообщении ведомства. Ранее сообщалось об одном погибшем.

По данным управления МЧС РФ по Красноярскому краю, в субботу в 04:44 по местному времени поступила информация об обрушении галереи дробильного цеха на территории Норильской обогатительной фабрики, общая площадь обрушения составила порядка 1000 квадратных метров.

Краевая прокуратура уточнила, что в цехе обрушились две пешеходные и одна конвейерная галереи, узел перегруза и конструкции на складе руды.

На момент обрушения в цехе находились 8 человек. Двоим из них удалось спастись самостоятельно, еще четверых извлекли из-под завалов, один из которых позже скончался в машине «неотложки».

По факту гибели рабочих возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц).

По данным прокуратуры, обрушение произошло во время ремонтных работ по укреплению конструкций цеха, в которых ранее были выявлены дефекты. Ремотные работы выполняло ООО «Норильскникельремонт» (также входит в «Норникель»). Глава «Норильского никеля» Владимир Потанин заявил, что авария случилась из-за грубого нарушения техники безопасности руководством предприятия. По его словам, «руководитель фабрики, на которой произошла авария, отстранен от занимаемой должности», передает «Интерфакс».

Москва, Наталья Петрова

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