Следователи задержали директора норильской фабрики после гибели людей

В Красноярском крае в рамках расследования уголовного дела по факту гибели троих и травмирования пятерых рабочих в результате обрушения здания узла перегрузки руды Норильской обогатительной фабрики задержан ее директор.

Следствие считает, что директор фабрики достоверно знал об аварийном состоянии здания, при этом не приостановил работа, которые производились с нарушением требований промышленной безопасности, что привело к обрушению конструкции.

Ранее суд избрал для главного инженера и начальника отдела по техническому надзору фабрики меру пресечения в виде заключения под стражу. Судебное заседание по избранию меры пресечения начальнику цеха дробления руды и сотруднику строительно-ремонтного треста «Норильскникельремонт» отложено по ходатайству стороны защиты в связи с необходимостью предоставить дополнительные документы.

В настоящее время допрошено более 20 свидетелей и очевидцев, назначено восемь экспертиз, проведено два осмотра места происшествия, а также восемь выемок документов и обысков.

Как писал «Новый День», дело было возбуждено по ч.3 ст.216 УК РФ. По данным прокуратуры, обрушение произошло во время ремонтных работ по укреплению конструкций цеха, в которых ранее были выявлены дефекты. Ремонтные работы выполняло ООО «Норильскникельремонт» (также входит в «Норникель»). Глава «Норильского никеля» Владимир Потанин заявил, что авария случилась из-за грубого нарушения техники безопасности руководством предприятия. По его словам, «руководитель фабрики, на которой произошла авария, отстранен от занимаемой должности».

Норильск, Иван Гридин

Норильск. Другие новости 24.02.21

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