Обманул на десятки миллионов: в Испании задержан врач травмированной на Олимпиаде в Сочи фристайлистки

В Испании задержан гендиректор НИИ физической реабилитации и новых реабилитационных технологий доктор медицинских наук Евгений Блюм, находившийся в международном розыске. Он обвиняется в хищении более 29 миллионов рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ) у фристайлистки Марии Чаадаевой (Комиссаровой) под предлогом оказания услуг по реабилитации после травмы. Об этом сообщает Следственный комитет РФ. По версии следствия, доктор пообещал сломавшей позвоночник во время тренировочного заезда на Олимпиаде в Сочи спортсменке поставить ее на ноги при помощи дорогого лечения, зная, что это невозможно.

По данным Национального центрального бюро Интерпола МВД России, Блюма задержали в Испании 11 февраля 2021 года. СКР представил в Генпрокуратуру России все необходимые материалы «для направления в компетентные органы Испании запроса о выдаче обвиняемого российской стороне для уголовного преследования в рамках закона», говорится в сообщении ведомства.

Следователи считают, что Блюм воспользовался посттравматическим состоянием фристайлистки, получившей в феврале 2014 года травму позвоночника, из-за чего она больше не может ходить. «На территории Королевства Испания 3 мая 2014 года он убедил заключить с ним договор на оказание услуг по реабилитации стоимостью более 29 млн рублей. Однако после проведения занятий по методикам Блюма двигательные функции нижних конечностей спортсменки не восстановились, поскольку обещанного Блюмом восстановления функций спинного мозга при полученной травме невозможно достигнуть путем каких-либо реабилитационных мероприятий», – сообщили в СКР.

В отношении Блюма осенью 2019 года было возбуждено уголовное дело. Следственный комитет заочно предъявил ему обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Доктора объявили в международный розыск. Басманный суд Москвы в июне прошлого года санкционировал заочный арест Блюма.

Москва, Наталья Петрова

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