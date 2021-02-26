На даче под Брянском обнаружили целый арсенал оружия и взрывчатки

Полицейские Брянской области совместно с ФСБ изъяли на одной из дач более 20 кг взрывчатки, оружие и боеприпасы. В результате были задержаны два человека.

Правоохранители остановили двоих мужчин, которые перевозили наркотики. В автомобиле обнаружили бумажные свертки с измельченной растительной массой, а затем дома у водителя нашли еще 17 свертков и два пакета с высушенным наркотическим веществом.

В ходе осмотра дачи силовики обнаружили более 20 кг взрывчатых веществ, а также самодельное взрывное устройство, снаряды, гранаты, детонаторы и патроны различного калибра. По словам дачника, все это он нашел в ходе раскопок на местах боевых действий времен Великой Отечественной войны.

Уголовные дела возбуждены по ст. 222 УК РФ «Незаконное хранение оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ», а также ст. 228.1 УК РФ «Сбыт наркотиков».

«Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются. Ведется работа по установлению личностей возможных соучастников противоправной деятельности», – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Брянск, Зоя Осколкова

Брянск. Другие новости 26.02.21

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