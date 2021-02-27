Самого богатого депутата России задержали по делам о контрабанде и убийству

В Хабаровске задержали самого богатого депутата России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», состояние члене Сахалинской областной думы Дмитрия Пашова превышает 6 млрд рублей. Осенью минувшего года депутат возглавил список самых богатых депутатов и чиновников РФ по версии журнала Forbes.

Пашову принадлежит компания по добыче краба «Монерон».

Депутат прилетел в Хабаровск в командировку и получил повестку явиться на допрос по делу бывшего владельца «Монерона» Олега Кана, обвиняемого в контрабанде крабов и убийстве предпринимателя. Допрос начался с просмотра видео, на котором кто-то вытаскивает из реки Самарги краснокнижную рыбу. «Пашова допрашивали про рыбу, а потом предъявили обвинение по делам, по которым сейчас в международном розыске находится Олег Кан», – сообщает издание Sakh.com.

СМИ напоминают, что до 2019 года компания «Монерон» была одной из крупнейших по добыче краба на Дальнем Востоке. Ее даже хотела купить Ксения Собчак, но отказалась от сделки, так как активы оказались арестованы – сначала по делу Кана, а потом по делу об уклонении от уплаты налогов.

Хабаровск, Игорь Юров

Хабаровск. Другие новости 26.02.21

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