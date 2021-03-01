В Вольске пятилетний ребенок замерз насмерть на улице

В городе Вольске Саратовской области обнаружили тело пятилетнего ребенка. По предварительной версии, мальчик вышел на улицу без верхней одежды и скончался от переохлаждения.

Как сообщили в областной прокуратуре, труп обнаружил водитель фургона для развозки хлеба рано утром. На мальчике было лишь нижнее белье. Установлено, что погибший проживал в одном из домов неподалеку от того места, где его нашли. Ночью в городе температура воздуха опускалась до -16 градусов.

Вольская межрайонная прокуратура проводит проверку. «В настоящее время изымаются видеозаписи с камер видеонаблюдения магазинов, устанавливаются свидетели и очевидцы произошедшего», – отмечается в сообщении.

В СКР добавили, что на теле ребенка нет признаков насильственной смерти. По предварительной версии, мальчик замерз. «Устанавливаются условия жизни и воспитания ребенка в семье. Следователями СК будет дата юридическая оценка действиям родителей (законных представителей) мальчика, а также сотрудников органов профилактики, в чьи полномочия входило осуществление контроля за условиями жизни семьи, в которой воспитывался ребенок», – сообщили в ведомстве.

Саратов, Зоя Осколкова

Саратов. Другие новости 01.03.21

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