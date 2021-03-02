Найденный мертвым в Вольске ребенок был убит. Подозреваемый уже задержан

Найденный мертвым на улице в мороз в городе Вольске Саратовской области пятилетний мальчик был убит, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Следователи уже задержали подозреваемого в расправе над ребенком. Им оказался 38-летний сожитель матери мальчика. Сейчас с ним проводятся следственные действия. «Решается вопрос об избрании меры пресечения», – говорится в сообщении ведомства.

Тело ребенка в нижнем белье нашли на улице в ночь на 1 марта. Первоначально предполагалось, что мальчик скончался от переохлаждения. Однако позже следователи возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

В ходе расследования следователи дадут юридическую оценку действиям матери мальчика и сотрудников органов профилактики, в чьи полномочия входило осуществление контроля за условиями жизни семьи, в которой воспитывался ребенок, отметили в СУ СКР.

Известно, что ребенок проживал в одном из домов неподалеку от того места, где его нашли. По предварительным данным областной прокуратуры, мальчик страдал расстройством психики.

Детский омбудсмен в регионе Татьяна Загородняя в свою очередь сообщила, что семья убитого мальчика была неполной, но не состояла на учете.

Саратов, Наталья Петрова

Саратов. Другие новости 02.03.21

Прокуратура проверяет информацию о столкновении двух электровозов под управлением пьяных машинистов. / В Верхней Синячихе подростка насмерть завалило рухнувшей стеной заброшенного завода (ФОТО). / Хирург прямо во время операции принял участие в заседании суда в Zoom. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»