В Москве задержали неудавшихся заказных убийц

В Москве задержали исполнителей покушения на заказное убийство в Красноярском крае. Как сообщили в СКР, дело возбуждено по статье «покушение на убийство по найму» (ч.3 ст.30, п.п.«ж,з» ч.2 ст.105 УК РФ).

Установлено, что 17 февраля 2021 года в следственные органы поступило сообщение о том, что в Железногорске трое неизвестных напали на женщину и ударили ее ножом. Пострадавшую в тяжелом состоянии госпитализировали. Она успела сообщить следователям, что к нападению может быть причастен ее супруг, проживающий в Турции.

Оперативники по «горячим следам» задержали 29-летнего и 30-летнего граждан Казахстана и 39-летнего россиянина. По предварительной версии следствия, в конце декабря 2020 – начале января 2021 года мужчины, получили «заказ» от иностранного гражданина на убийство 30-летней жительницы Железногорска. Они приехали в Красноярский край, после чего незаконно проникли на территорию ЗАТО Железногорска, где выследили женщину и спланировали её убийство.

Утром 17 февраля мужчины, заранее распределив между собой роли, подъехали к зданию детского сада, дождались, пока женщина отведет детей, и после этого один из мужчин ударил ее ножом. Злоумышленники выбросили нож в сугроб и уехали в Красноярск, откуда улетели в Москву. Их задержали в Домодедове при попытке выехать за рубеж.

В ходе допроса обвиняемые дали признательные показания, рассказав о том, что заказ на убийство женщины поступил от ее супруга-гражданина Турции. За исполнение убийства им было обещано от 10 до 30 тыс. долларов. По словам потерпевшей, данное преступление ее супруг мог спланировать в отместку за то, что она без его согласия увезла детей на постоянное место жительство в Россию. Обвиняемые находятся под стражей.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 01.03.21

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