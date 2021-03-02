Горе-мать проломила темя младенцу на борту самолета из Москвы

Пассажирка самолета, выполнявшего рейс из Москвы в Ростов-на-Дону уронила пятимесячного младенца во время полета, сообщает РЕН ТВ. Она держала люльку с сыном на коленях и по неизвестным причинам во время путешествия уронила ее вместе с ребенком.

Женщина не стала сообщать членам экипажа о случившемся, несмотря на то, что малыш получил травму. Уже в аэропорту прибытия ребенку стало хуже – его стало тошнить. Врачи диагностировали у мальчика линейный перелом теменной области и госпитализировали. Они оценивают состояние ребенка как стабильное, угрозы жизни нет. Предполагается, что из стационара мальчика разрешат забрать через неделю.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 02.03.21

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