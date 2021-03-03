Отделался ссадинами и ушибами: москвич упал с 18 этажа и выжил

В Москве 35-летний мужчина упал с 18-этажа жилого дома и выжил. Жизнь ему спас сугроб под окнами многоэтажки, который не успел растаять, несмотря на оттепель. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Несчастный случай произошел на улице Беломорской. Мужчина после удачного приземления встал, дошел до консьержки и попросил о помощи. По предварительным данным, москвич не получил тяжелых травм. Он отделался ссадинами и ушибами.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 03.03.21

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