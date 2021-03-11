Киберпреступность в России выросла на треть в 2021 году

В России число киберпреступлений за январь 2021 года увеличилось на 32,2% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, следует из статистики МВД. Всего в первом месяце текущего года зарегистрировано 37,2 тыс. преступлений в области информационно-телекоммуникационных технологий.

При этом рост количества преступлений, совершенных при помощи средств мобильной связи, составил 39%, а с использованием сети интернет – 51,3%.

Согласно данным МВД, в январе 2021 года доля преступлений в сфере высоких технологий от общего числа выросла до 25%, тогда как год назад она составляла 17,7%.

Наибольший прирост киберпреступлений зарегистрирован в Северной Осетии (87%), а также в Севастополе (77%), Тульской (71%) и Ленинградской (52,5%) областях.

Больше всего таких преступлений выявили в Москве, Мурманской области, Чувашии, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, приводит данные полиции RT.

Наименьший прирост зафиксирован в Ненецком автономном округе, Еврейской автономной области, Магаданской, Курганской и Смоленской областях. Меньше всего подобных преступлений было совершено в Чечне, Дагестане, Ингушетии, Туве и Подмосковье.

Москва, Наталья Петрова

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