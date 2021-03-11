Группа иркутских контрабандистов вывезла в Китай лес на 1 млрд рублей

В Иркутской области возбудили два уголовных дела по факту создания преступного сообщества, участников которого подозревают в контрабанде леса в Китай на сумму более 1 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В надзорном ведомстве отметили, что фигурантами уголовных дел о незаконном обороте древесины стали 7 членов преступного сообщества, проживающих в Иркутске. По версии следствия, они, используя оформленные на подставных лиц фирмы, незаконно экспортировали в Китай лесоматериалы на сумму более 1 млрд рублей.

Всего с 2018 по 2020 год участники группировки совершили восемь особо тяжких преступлений, связанных с контрабандой лесоматериалов общим объемом более 92 тыс. кубометров, а также иные тяжкие преступления, связанные с незаконным оборотом древесины. Всем фигурантам дела предъявлены обвинения. Двое из них находятся под стражей, один – под домашним арестом.

Напомним, в октябре прошлого года в Иркутской области выявили 3 новых эпизода контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов (ч.1 ст.226.1 УК РФ). Следствие считает, что в 2016 году организация, расположенная в Усолье-Сибирское, заключила три внешнеэкономических контракта на поставку лесоматериалов хвойных пород за рубеж.

Компания направила в одно из таможенных подразделений Сибирского таможенного управления документы с заведомо ложными сведениями о происхождении древесины. «В результате через таможенную территорию ЕврАЗэС незаконно перемещены лесоматериалы хвойных пород стоимостью более 35 миллионов рублей» – сообщили в СК.

Иркутск, Иван Гридин

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