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Пятница, 30 октября 2020, 16:03 мск

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В Иркутской области выявили три новых факта контрабанды леса

Иркутской области выявили новые эпизоды в рамках расследования уголовного дела о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов (ч.1 ст.226.1 УК РФ). В пресс-службе СКР сообщили, что в рамках ранее возбужденного дела удалось выявить три дополнительных эпизода.

Речь идет о вывозе леса с территории РФ. По данным фактам возбуждены уголовные дела, которые соединены в одно производство. Следствие считает, что в 2016 году организация, расположенная в Усолье-Сибирское, заключила три внешнеэкономических контракта на поставку лесоматериалов хвойных пород за рубеж.

Компания направила в одно из таможенных подразделений Сибирского таможенного управления документы с заведомо ложными сведениями о происхождении древесины. «В результате через таможенную территорию ЕврАЗэС незаконно перемещены лесоматериалы хвойных пород стоимостью более 35 миллионов рублей» – сообщили в СК. Расследование уголовного дела продолжается.

Иркутск, Иван Гридин

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