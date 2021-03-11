В России в четырех регионах отстранили руководителей управлений СКР

Руководителей следственных управлений СКР по Калмыкии, Новосибирской, Курской и Тверской областям отстранили от исполнения должностных обязанностей в связи со служебными проверками, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Причиной тому стала необходимость исследования причин снижения показателей по основным направлениям. В частности, в следственном управлении по Тверской области, которое возглавляет полковник юстиции Альберт Кизимов, выявлено сокращение числа уголовных дел, которые были направленны в суд для рассмотрения по существу. Кроме того, проверка показала, мало количество расследованных дел о коррупции на фоне роста общего числа сообщений о таковых.

В Новосибирской области от работы отстранен генерал-майор юстиции Андрей Лелеко. В Этом регионе в течение года на доработку вернули более 100 уголовных дел, что значительно хуже средних общероссийских показателей. «Выросло число уголовных дел, расследованных в срок свыше двух месяцев, следовательно, возросло и число лиц, длительное время содержащихся под стражей, в том числе и несовершеннолетних», – отметила Петренко.

В Калмыкии, где руководителем СУ СКР по региону является полковник юстиции Алексей Сердюков, выявлены многочисленные факты вынесения необоснованных постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел. «При этом число расследованных уголовных дел, большинство из которых о преступлениях небольшой и средней тяжести, также незначительное», – рассказала Петренко.

О конкретных претензиях к руководителю управления по Курской области генерал-майору юстиции Алексею Назину Петренко она не не сообщила.

Москва, Иван Гридин

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