Спецслужбы задержали более 70 подпольных оружейников в 28 регионах России

Сотрудники Федеральная служба безопасности задержали более 70 подпольных оружейников. При этом были ликвидированы 37 мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

«Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД, Следственным комитетом и Росгвардией пресечена противоправная деятельность 72 жителей 28 субъектов РФ, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту. Прекращена деятельность 37 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов», – сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Силовики изъяли огнестрельное оружие, в том числе авиационный пулемет, автоматы, пистолеты и револьверы, винтовки и карабины, а также взрывчатку, артиллерийские боеприпасы, ручные гранаты, десятки тысяч патронов, глушители.

Спецоперация проводилась во всех федеральных округах страны.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 12.03.21

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