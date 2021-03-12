Уходя от погони, джип врезался в торговый центр в Великом Новгороде: трое погибших

В Великом Новгороде внедорожник врезался в торговый центр, уходя от полицейской погони. В результате аварии погибли три человек, еще один пострадал и был госпитализирован, информирует региональное управление МВД РФ. В салоне джипа нашли бутылку водки, уточняют телеграм-каналы. По предварительным данным, компания ехала из ночного клуба.

По данным полиции, около 04:30 сотрудники ГИБДД заметили на улице Псковской автомобиль Toyota Land Cruiser 200, водитель которого мог находиться в состоянии опьянения. Машина виляла на дороге. Правоохранители включили спецсигналы и потребовали остановиться, однако водитель увеличил скорость и попытался скрыться. Гаишники бросились в погоню. В 04:35 на улице Германа водитель внедорожника, двигаясь со значительным превышением установленной скорости, не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в здание торгового центра «Компас».

В результате ДТП скончались на месте 49-летний водитель и два пассажира, еще один пассажир – 21-летний мужчина – доставлен в Новгородскую областную клиническую больницу.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следователи. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Великий Новгород, Наталья Петрова

Великий Новгород. Другие новости 12.03.21

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