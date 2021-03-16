У берегов Нигерии пираты захватили судно с гражданином РФ на борту

Пираты захватили судно в Гвинейском заливе. В посольстве России в Нигерии сообщили, что среди членов экипажа был россиянин.

«По информации компании-судовладельца «De Poli Shipmanagement», 12 марта в 210 милях от Лагоса произошло пиратское нападение на судно «MT Davide B». Похищен российский гражданин С.В. Вдовин в числе других членов экипажа», – сообщается на сайте дипмиссии.

Как стало известно, девять вооруженных мужчин поднялись на борт и увели с собой 15 членов экипажа. Местонахождение похищенных моряков остается неизвестным, как и требования пиратов.

Принимаются все возможные меры по установлению местонахождения россиянина и его освобождению.

Абуджа, Зоя Осколкова

Абуджа. Другие новости 16.03.21

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