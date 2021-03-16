У липецкого депутата нашли взрывчатку и гранаты времен Второй мировой

Следователи обнаружили у депутата сельсовета Воловского района Липецкой области склад боеприпасов и взрывчатых веществ времен Великой Отечественной войны. Возбуждено уголовное дело.

«В своем гараже, а также в опустевшем родительском доме он незаконно хранил немецкий артиллерийский осколочно-фугасный снаряд, почти 300 патронов «Маузер» иностранного производства, предназначенных для винтовок и карабинов образца 1935-1942 гг., ручных, танковых и авиационных пулеметов, а также ручные осколочные гранаты Ф-1, неразорвавшуюся минометную мину, пакеты с добытым из найденных боеприпасов взрывчатым веществом общей массой около 10 килограмм и другое», – сообщает региональное управление СКР.

Народный избранник пояснил, что он собирал коллекцию на протяжении трех лет во время раскопок. Эксперты сделали вывод, что боеприпасы и порох пригодны для стрельбы.

Депутата задержали и возбудили в отношении него уголовное дело по статьям «незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов» и «незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Расследование продолжается.

Липецк, Зоя Осколкова

Липецк. Другие новости 16.03.21

Публичная брань может стать визитной карточкой крымского правительства: «Аэрофлот» пожаловался на вице-премьера РК Кабанова. / Тень Бандеры: Украина может окончательно рассориться с Израилем и Польшей. / У берегов Нигерии пираты захватили судно с гражданином РФ на борту. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»