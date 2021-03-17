Автобус перевернулся под Рязанью: около 20 пострадавших, двое из них в реанимации

В ДТП с участием рейсового автобуса в Спасском районе Рязанской области пострадали 18 человек, двое из них находятся в реанимации.

По данным МЧС, около 01:30 на 26 км трассы М5 «Урал» автобус Setra опрокинулся в результате заноса. В момент аварии в салоне находились 58 пассажиров. Автобус направлялся из Москвы в Пензу.

В Областную клиническую больницу Рязани доставлены 18 пострадавших, шесть из них госпитализированы, сообщили в медучреждении. Двое раненых помещены в реанимацию, передает ТАСС. Изначально спасатели сообщили о 17 пострадавших в ДТП. Добавим, что детей среди пострадавших нет.

Следователи начали доследственную проверку по факту аварии. «По имеющейся информации, водитель автобуса, следовавшего из Москвы в Пензу, допустил опрокидывание транспортного средства, в результате чего пострадало 18 человек», – говорится в сообщении СУ СК РФ по Рязанской области. В ходе проверки «будет установлено, насколько условия перевозки пассажиров соответствовали требованиям безопасности их жизни и здоровья», добавили в ведомстве.

Рязань, Наталья Петрова

Рязань. Другие новости 17.03.21

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