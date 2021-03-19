Уголовное дело возбудили против иркутского депутата, избившего двух полицейских

Следователи возбудили уголовное дело в отношении депутата думы Киренского района Иркутской области, избившего двух правоохранителей в отделении полиции. Народному избраннику инкриминируют ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти), сообщает региональное управление СК РФ. Наказание по этой статье предусматривает до пяти лет колонии.

По версии следствия, в конце февраля пьяного мужчина был доставлен в отдел полиции МО МВД России «Киренский», где «вел себя неадекватно, нанес двум сотрудникам полиции телесные повреждения». Причина задержания не уточняется.

СКР не называет имя подозреваемого. По данным СМИ, речь идет Дмитрии Клепикове. Он является депутатом Думы Киренского муниципального района с сентября 2019 года, возглавляет комиссию по вопросам законности, прав человека, регламента, мандатам и депутатской этике.

Ранее в соцсетях было опубликовано видео дебоша, который устроил Клепиков в полиции. На кадрах мужчина громко кричит, ругается и угрожает правоохранителям. Ролик снял один из понятых.

Представитель думы Киренска сообщил РИА «Новости», что Клепикова оштрафовали за появление пьяным в общественном месте.

Иркутск, Наталья Петрова

Иркутск. Другие новости 19.03.21

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