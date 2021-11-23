Избивший двух полицейских депутат отделался штрафом

В Иркутской области депутат думы Киренского района был приговорен к штрафу за применение насилия в отношении представителей власти. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Инцидент произошел в феврале 2021 года. По данным следствия, пьяный мужчина был доставлен в отдел полиции МО МВД России «Киренский», где «вел себя неадекватно, нанес двум сотрудникам полиции телесные повреждения». Причина задержания не уточняется.

«Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

СКР не называет имя дебошира. По данным РИА «Новости», речь идет о главе комиссии по вопросам законности, прав человека, регламента, мандатам и депутатской этике Дмитрии Клепикове.

Иркутск, Зоя Осколкова

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