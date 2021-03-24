В Москве задержали шайку налоговых махинаторов

В Москве в рамках расследования уголовного дела по статье уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере (ч.4 ст.194 УК РФ), задержаны руководители крупной логистической компании и их подельники.

Как сообщили в СКР, установлено, что с июля по декабрь 2018 года участники преступной группы из Китая провозили грузы, превышающие задекларированную стоимость.

Специалисты установили, что сумма таможенных платежей, подлежащих уплате, превысила 16 млн 257 тыс. рублей. Злоумышленники задержаны. По месту их проживания и на рабочих местах состоялись обыски. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение.



Москва, Иван Гридин

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