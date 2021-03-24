Сожженное тело младенца нашли в лесу под Брянском

В лесу в Брянской области обнаружили обгоревшее тело младенца. По данному факту возбуждено по статье 105 УК «Убийство», сообщает прокуратура региона.

На месте происшествия работают следователи. Для установления причин смерти ребенка назначены судебно-медицинские экспертизы, сообщили в региональном управлении СК РФ. Экспертиза также покажет, был ребенок живым или мертворожденным, передает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя СКР по региону.

Прокуратура Брянской области взяла на контроль расследование уголовного дела.

Брянск, Наталья Петрова

Брянск. Другие новости 24.03.21

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