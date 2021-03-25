В Ярославле «ГАЗель» сбила пятерых пешеходов на «зебре»

В Ярославле произошло ДТП на пешеходном переходе. В результате пострадали пять человек. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД России.

Авария произошла на Тутаевском шоссе возле торгового центра. Водитель «ГАЗели» не успел затормозить на красный сигнал светофора и сбил пять человек, переходящих дорогу.

Двое пострадавших получили незначительные травмы и после осмотра их отпустили домой. Три человека были доставлены в клиническую больницу скорой медицинской помощи имени Соловьева.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают причину произошедшего.

Ярославль, Зоя Осколкова

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