Брянская чиновница отделалась условным сроком за махинации с жильем сирот на 11 млн рублей

В Брянской области суд вынес приговор бывшей заместителю главы администрации Комаричского района по обвинению в превышении должностных полномочий при реализации государственной программы по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (ч.1 ст.286 УК РФ).

Как сообщили в СКР, с суде доказано, что в 2017-2019 годах чиновница в рамках реализации госпрограммы по обеспечению жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, зная о несоответствии отдельных жилых помещений техзаданиям, подписала акты приема качества квартир, приобретаемых по муниципальным контрактам, а по другой части жилых помещений осуществила расчет и формирование начальной максимальной цены приобретенной в последующем на основании муниципального контракта квартиры, без учета реальной рыночной стоимости, которая в некоторых случаях была ниже до 30%.

Таким образом она нарушила жилищные права и интересы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также допустила неэффективное использование бюджетных средств на сумму более 11 млн рублей. Преступление выявили сотрудники УФСБ и УМВД России по Брянской области.

Приговором суда виновной назначено наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы условно с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в государственных и муниципальных учреждениях, сроком на 2 года.

Брянск, Иван Гридин

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