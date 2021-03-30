В жилом доме в Татарстане произошел хлопок, один человек погиб

В Татарстане произошел взрыв газа в жилом доме. В результате погиб один человек, еще шестеро получили ранения. Возбуждено уголовное дело. Местные власти ввели режим ЧС.

Хлопок произошел вчера вечером в девятиэтажном доме по улице Ленина города Зеленодольска, сообщает региональное управление МЧС. Взрыв был такой силы, что обрушил перекрытия между седьмым и восьмым этажами, повреждены в общей сложности семь квартир.

Когда спасатели приступили к разбору завалов, то обнаружили тело мужчины. Кроме того, различные травмы получили шесть человек. Пятерых пострадавших госпитализировали, один после осмотра находится на амбулаторном лечении.

Из аварийного дома эвакуировали 69 человек. 15 жильцов разместили в санатории «Волга», остальные временно остановятся у родственников. Пресс-секретарь Зеленодольского муниципального района Расим Хазиев уточнил, что части жильцов предоставят жилье из маневренного фонда.

Региональное управление СКР возбудило уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Рассматриваются различные версии происшедшего – в качестве основной – утечка бытового газа.

Власти ввели режим чрезвычайно ситуации муниципального характера на срок до завершения работ по восстановлению дома. Сегодня здание обследует спецкомиссия. По результатам ее работы будет принято решение о том, можно ли жильцам возвращаться в квартиры и когда.

Казань, Зоя Осколкова

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