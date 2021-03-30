Погибший при взрыве газа угрожал уничтожить квартиру: число жертв ЧП в Татарстане выросло до двух

В Татарстане скончалась женщина, пострадавшая при взрыве бытового газа. Таким образом, число жертв ЧП выросло до двух. Об этом сообщили в региональном управлении СКР. Выяснилось, что хозяин жилья, где произошло ЧП, угрожал уничтожить квартиру.

Хлопок произошел вчера вечером в девятиэтажном доме по улице Ленина города Зеленодольска. Взрыв был такой силы, что обрушил перекрытия между седьмым и восьмым этажами, повреждены в общей сложности семь квартир.

«На месте происшествия скончался 87-летний мужчина, в лечебные учреждения с различными травмами были доставлены пять человек, в результате одна из госпитализированных женщин скончалась», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Сначала следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Позже СКР сообщил о возбуждении и еще двух уголовных дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) и ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

В следственном управлении добавили, что в день трагедии родственники доставили пожилого хозяина квартиры, где произошел хлопок, в Зеленодольский психоневрологический диспансер с жалобами на то, что тот злоупотребляет алкоголем, ведет себя неадекватно, угрожает уничтожить квартиру. Однако сотрудники учреждения отказали в его госпитализации.

Казань, Зоя Осколкова

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