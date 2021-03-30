Афера на 130 миллионов: задержан вице-премьер правительства Ставрополья

И.о. заместителя председателя правительства Ставропольского края Роман Петрашов задержан по подозрению в особо крупном мошенничестве . Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

По версии следствия, с 2013 по 2015 год Петрашов, занимающий пост вице-премьера правительства Ставрополья, получил не менее 130 млн рублей «под гарантии заключения подрядных и субподрядных договоров на обустройство газовых и нефтяных месторождений». Деньги он получал лично, через посредников, а также через подконтрольные ему юридические лица.

По данному факту Главное следственное управление СКР по Москве возбудило уголовное дело ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

В настоящее время дома и на рабочем месте Петрашова идут обыски.

В СКР сообщили, что «устанавливаются иные лица, причастные к совершению преступления».

Надо отметить, что Петрашов стал вторым высокопоставленным чиновником Ставрополья, который попал под уголовное преследование в марте. Ранее был задержан и арестован заместитель председателя правительства Ставропольского края Александр Золотарев. Его обвинили в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

После громкого задержания губернатор региона Владимир Владимиров отправил правительство в отставку. До формирования нового состава члены кабмина продолжили работу с приставкой и.о.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 30.03.21

Осквернившие святой источник в Калининграде дагестанцы отделались штрафами. / Пьяный лихач снес на переходе пешехода и скрылся. / Количество краж денег со счетов россиян выросло на треть в 2021 году. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»