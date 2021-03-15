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Понедельник, 15 марта 2021, 11:11 мск

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Глава Ставрополья распустил правительство из-за коррупционного скандала

Правительство Ставропольского края отправлено в отставку после задержания заместителя председателя кабмина. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров в своем Instagram. Он подчеркнул, что ситуация экстраординарная, потому требует решительных действий.

Глава Ставрополья распустил правительство

«Сегодня утром на рабочей планёрке я отправил правительство края в отставку. Все пока продолжают работать с приставками и. о.», – написал он. Ранее появилась информация, что суд Ставрополя арестовал заместителя председателя правительства региона Александра Золотарёва. Он был задержан по подозрению в получении взяток на 63 млн рублей. Новый состав краевого правительства сформируют после антикоррупционной проверки каждой кандидатуры, заявил губернатор.

Ставрополь, Иван Гридин

Ставрополь. Другие новости 15.03.21

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