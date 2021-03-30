39 жителей Ставрополья обратились в больницу с отравлением

В Ставропольском крае произошло массовое отравление. С признаками кишечной инфекции к медикам обратились 39 человек. Прокуратура проводит проверку.

Вспышка произошла в селе Марьины Колодцы Минераловодского округа. По данным краевого минздрава, в больницу обратились 15 взрослых и 24 ребенка, из которых 17 – школьники.

Все дети наблюдаются амбулаторно. Восьми взрослым потребовалась госпитализация. Их состояние оценивается как легкой и средней степени тяжести, угрозы жизни нет.

Тем временем, специалисты министерства здравоохранения и Роспотребнадзора проводят эпидемиологическое расследование, которое позволит установить причину массового отравления.

Кроме того, проверку проводит прокуратура. «В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства», – сообщается на сайте надзорного ведомства.

Ставрополь, Зоя Осколкова

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