Число отравившихся жителей Ставрополья увеличилось до 107

На Ставрополье число обратившихся к медикам с симптомами кишечной инфекции превысило 100 человек. Причиной массового отравления могла стать водопроводная вода.

Вспышка произошла в селе Марьины Колодцы Минераловодского округа. Накануне к врачам обратились 39 человек, теперь их число увеличилось до 107. 10 пострадавших госпитализированы, в том числе семеро детей.

По словам и. о. министра здравоохранения края Владимира Колесникова, состояние пациентов не вызывает опасений, им оказывается вся необходимая медпомощь. Накануне в село доставили необходимые лекарства для профилактики дизентерии и вирусного гепатита.

В Марьины Колодцы и шесть соседних населенных пунктов организован подвоз воды. Вероятно, причиной отравления стало употребление сырой воды. И.о. министра ЖКХ края Роман Марченко сообщил, что проводится анализ проб, взятых ранее из разных участков местного водовода.

Ставрополь, Зоя Осколкова

Ставрополь. Другие новости 31.03.21

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