В Москве школьница упала в голодный обморок на уроке, прокуратура начала проверку

В московской школе семиклассница упала в обморок от голода. Девочка госпитализирована. По ее словам, дома ее некормят. Более того, оказалось, что школьница проживает в антисанитарных условиях. Столичная прокуратура проводит проверку в связи с нарушением прав несовершеннолетней, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, «30 марта 14-летняя ученица 7 класса после начала уроков в образовательном учреждении в районе Восточное Дегунино потеряла сознание и была госпитализирована».

Как выяснилось, девочка проживает с родителями на улице Дубнинская, семья ранее на учетах не состояла. «В ходе обследования жилищно-бытовых условий установлено, что у несовершеннолетней отсутствует спальное место и продукты питания, условия проживания антисанитарные», – говорится в сообщении.

В настоящее время прокуратура проводит проверку, по итогам которой будет дана оценка полноте и своевременности действий уполномоченных органов по выявлению семейного неблагополучия, а также действиям родителей по исполнению им своих родительских обязанностей.

Москва, Наталья Петрова

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