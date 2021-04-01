15 человек пострадали в аварии с автобусом в Туле

В Туле произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и двух легковушек. В результате пострадали 15 человек.

Как сообщили в региональном минздраве, служебный автобус психиатрической больницы перевозил сотрудников медицинского учреждения на работу в поселок Петровский и столкнулся с двумя легковыми автомобилями.

В момент аварии в автобусе находилось 17 человек. В результате пострадали 15 человек: 12 сотрудников психиатрической больницы, 1 сотрудник горбольницы, водитель и пассажир легкового автомобиля – беременная женщина. Всем им оказана необходимая медицинская помощь. 14 пострадавших госпитализированы.

«По предварительной информации, 62-летний водитель потерял управление в связи с резким ухудшением самочувствия. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи диагностировали у него инсульт», – сообщается на сайте министерства здравоохранения Тульской области.

Всего на месте ДТП работали семь бригад скорой помощи. В региональном управлении МЧС рассказали, что для ликвидации последствий происшествия привлекалось два человека личного состава и 1 единица техники.

Тула, Зоя Осколкова

Тула. Другие новости 01.04.21

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