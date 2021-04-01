Разобрали кирпичную стену и украли костюм Деда Мороза: полиция задержала серийных грабителей

В Белгородской области полицейским удалось задержать двух братьев, которых подозревают в совершении более 80 краж. Воры взламывали учреждения социальной инфраструктуры и выносили все, что могли там найти.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, братья действовали на территории Белгородской области, а также в Курской и Воронежской областях. Преступники вламывались в почтовые отделения, небольшие магазины, фельдшерско-акушерские пункты и административные здания.

Чаще всего они взламывали окна, но однажды разобрали кирпичную кладку, чтобы проникнуть в сельский дом культуры. «Подельники покинули здание с электрогитарой и в костюме Деда Мороза. Братья похищали деньги, музыкальные инструменты, бытовую химию, оргтехнику, почтовые посылки, продукты. Среди украденного – коллекционная монета с изображением Сергия Радонежского, ювелирные изделия», – рассказала Волк.

Подозреваемых удалось задержать после совершения очередной кражи. В их автомобиле полицейские обнаружили похищенное имущество. Часть украденных вещей хранилась на чердаке дома, в котором жили братья.

Белгород, Зоя Осколкова

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