В Турции в перестрелке погиб гражданин России

В Стамбуле произошла перестрелка между двумя группами иностранцев. По последним данным, погибли два человека, в том числе гражданин России.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в полиции, перестрелка произошла в стамбульском районе Башакшехир. В результате из-за полученных ранений скончались два человека – азербайджанец и гражданин России чеченского происхождения.

«Трое чеченцев задержаны. Розыск четверых участников вооруженного конфликта продолжается», – сказал собеседник агентства.

По его словам, причиной перестрелки стал неурегулированный вопрос с долгами. В конфликте также участвовали граждане Грузии и Сирии.

Стамбул, Зоя Осколкова

Стамбул. Другие новости 02.04.21

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