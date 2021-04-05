Под Воронежем пьяный полицейский стал виновником аварии

В Воронежской области полицейский в нетрезвом состоянии сел за руль и стал виновником ДТП. Региональный главк МВД проводит служебную проверку.

Авария произошла на автодороге «Бутурлиновка-Воробьевка-Калач». Водитель автомобиля Mercedes, 38-летний сотрудник полиции, двигался на личном автомобиле, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где врезался в легковушку.

В результате в больницу попали сам виновник аварии и женщина, которая находилась за рулем второго автомобиля.

«Сотрудник полиции находился в состоянии алкогольного опьянения. Руководством регионального главка по данному факту назначено проведение служебной проверки, сотрудник полиции отстранен от исполнения служебных обязанностей», – сообщили в ГУ МВД по региону.

Воронеж, Зоя Осколкова

Воронеж. Другие новости 05.04.21

В «Школе космонавтики» произошло массовое отравление детей. / Вынесли кассу: на Украине трое малолетних детей ограбили магазин. / Экс-глава якутских аэропортов отправился в колонию на 7 лет. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»