Осужденный в США российский хакер должен выплатить 20 млн долларов

Россиянина Андрея Тюрина, которого осудили в США за киберпреступления, обязали выплатить жертвам компенсацию в размере почти 20 млн долларов. Такой вердикт вынес Федеральный суд штата Нью-Йорк.

Андрея Тюрина экстрадировали из Грузии в США в 2018 году. Его обвинили в хакерской атаке на более чем 80 миллионов клиентов американских финансовых компаний. Сначала россиянин не признавал вину. Позже хакер признался в краже данных американцев.

По версии следствия, он в составе хакерской группировки получил сведения, которые помогли похитить сотни миллионов долларов. В феврале 2020 года Тюрина приговорили к 12 годам тюрьмы.

Теперь суд обязал россиянина выплатить физическим и юридическим лицам, пострадавшим от его действий, 19,9 млн долларов.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

Нью-Йорк. Другие новости 06.04.21

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