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NewDayNews.ru

Вторник, 24 сентября 2019, 09:05 мск

Новости Скандалы и происшествия

Экстрадированный в США российский хакер признался в масштабных кибератаках

Хакер из России Андрей Тюрин, которого в прошлом году экстрадировали из Грузии в США, признал в суде вину в краже персональных данных более чем 80 млн клиентов американского банка JPMorgan Chase. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Россиянину инкриминируют взломы компьютерных систем и хищение данных 12 финансовых организаций, в числе которых Dow Jones & Co, Fidelity Investments и E-Trade Financial. По версии следствия, Тюрин и его сообщники похитили персональные данные свыше 100 млн клиентов и использовали полученную информацию для мошеннических финансовых схем, что принесло им «сотни миллионов долларов».

Россиянину может грозить по совокупности до 92 лет заключения, в том числе 30 лет за преступный сговор для совершения взломов и мошенничество.

Отмечается, что Тюрин заключил сделку с обвинением, в связи с чем прокуроры будут требовать для россиянина 15-20 лет тюрьмы

Тюрин был задержан в Грузии по запросу США в декабре 2017 года. В сентябре 2018-го его экстрадировали в Штаты. Приговор россиянину будет оглашен в феврале 2020 года.

Вашингтон, служба информации РИА «Новый День»

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