В Испании задержали гражданина России по запросу США

Испанские полицейские задержали россиянина. Его подозревают в многомиллионном мошенничестве в интернете.

Запрос на арест гражданина России отправило Федеральное бюро расследований США, сообщили РИА «Новости» в российском посольстве в Мадриде. Задержание произошло в аэропорту города Валенсия 20 сентября.

«Его делом занимается местный адвокат. Посольство внимательно следит за развитием ситуации», – отметили дипломаты.

По данным газеты Las Provincias, россиянин прибыл в Испанию со своей семьей. США обвиняют его в причастности к миллионному мошенничеству, которое он якобы совершил через интернет при помощи поддельной документации.

Мадрид, Служба информации РИА «Новый День»

Мадрид. Другие новости 27.09.19

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