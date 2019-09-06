США продолжают «охоту на российских граждан»: в Италии задержан сотрудник «Ростеха»

В Италии по запросу США задержали топ-менеджера входящей в «Ростех» Объединенной двигателестроительной корпорации Александра Коршунова. Его обвиняют в сговоре и попытке кражи коммерческой тайны, связанной с разработкой авиационных двигателей. Москва назвала эту практику «охотой на российских граждан».

Сотрудники посольства РФ посетили Госдепартамент США и потребовали отменить запрос на экстрадицию Коршунова. «Выразили решительный протест в отношении неправомерных действий. Потребовали объяснений причин его задержания и незамедлительного отзыва запроса на экстрадицию нашего соотечественника», – сообщили RT в диппредставительстве.

По мнению дипломатов, подобная порочная практика недопустима, она нарушает номы международного права и ведет к дальнейшей деградации и непредсказуемости российско-американских отношений.

Коршунова арестовали в аэропорту Неаполя 30 августа. Основание послужил международный ордер, выданный США. Американский Минюст обвиняет директора по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) в сговоре и попытке кражи коммерческой тайны у американской компании, занимающейся производством авиационных двигателей.

По данным ведомства, Коршунов, имея доступ к наработкам компании GE Aviation, мог использовать их для получения информации о некоторых компонующих авиадвигателей. Кроме того, обвинения предъявлены итальянцу Маурицио Паоло Бьянки, который возглавлял дочернюю компанию GE Aviation и курировал вопросы работы в Китае, России и Азии.

Задержание россиянина прокомментировал президент Владимир Путин. Глава государства отметил, что подобные действия осложняют отношения Москвы и Вашингтона. По его словам, сотрудничество российской и итальянской компании в рамках оказания консультационных услуг – нормальная международная практика. Президент подчеркнул, что в этом случае речь идет о попытках недобросовестной конкуренции.

Москва, Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

Москва, Вашингтон. Другие новости 05.09.19

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