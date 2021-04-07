Брянский блогер заплатит 1 млн рублей за клевету на ветерана

Суд Брянска оштрафовал блогера на 1 млн рублей за клевету на ветерана. В Следственном комитете уточнили, что в августе прошлого года местный житель на своём YouTube-канале заявил, что фронтовик сотрудничал с немецкой контрразведкой – абвером. Таким образом он обвинив ветерана в государственной измене.

В СКР пояснили, что ветеран с другими красноармейцами в мае 1942 года попал в лагерь Шталаг-326, где «сохранил верность Родине, не выполнял указания оккупантов, за что подвергался суровым наказаниям». Ему удалось бежать, после чего он продолжил служить в Красной армии. В 1945 году он был награжден медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

Напомним, что ранее Владимир Путин подписал закон об ужесточении ответственности за реабилитацию нацизма и оскорбление ветеранов. Если раньше уголовного наказания за это не предусматривалось, то сейчас виновным в преступлении грозит штраф до 5 млн рублей или до пяти лет лишения свободы.

Брянск, Иван Гридин

Брянск. Другие новости 07.04.21

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