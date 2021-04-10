Российский истребитель перехватил американский самолет-разведчик (ВИДЕО)

Сегодня российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Тихого океана была обнаружена приближающаяся к Государственной границе РФ воздушная цель, которой оказался стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США. Об этом говорится в официальном сообщении министерства обороны РФ.

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«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения Государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Тихого океана», – уточнили в Минобороны.

Сообщается также, что после разворота иностранного военного самолета от Государственной границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Полет выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения Государственной границы РФ не допущено, подчеркнули в оборонном ведомстве.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 09.04.21

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