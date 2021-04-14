СКР провел обыск в редакции DOXA из-за видеоролика о правах студентов

Следственный комитет пришел с обысками в редакцию студенческого журнала DOXA и к его сотрудникам. Трое журналистов задержаны, а следователи обыскивают дома их родителей.

«Обыск был проведен утром. После этого были задержаны несколько человек», – цитирует адвоката Сергея Тельнова ТАСС.

По его словам, сотрудники СКР задержали трех человек: Владимира Метелкина, Армена Арамяна и Наталью Тышкевич. Сам юрист пока не знакомился с материалами дела и не уточнил, в чем подозревают сотрудников журнала.

Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков уточнил, что среди задержанных была и журналист Алла Гутникова.

«В эти минуты обыски проходят также у родителей Арамяна и Гутниковой. Всех журналистов везут (или повезут в ближайшее время) в ГСУ СКР», – написал он в своем Telegram-канале.

По словам Чикова, внимание СКР к журналистам DOXA может быть связано с опубликованным ими видеороликом. 23 января журналисты на камеру объяснили студентам, что отчисление за участие в несогласованных акциях незаконно. Поэтому они просили учащихся не бояться угроз руководства вуза.

Роскомнадзор уведомил журнал, что Росмолодежь внесла ролик в реестр запрещенной информации и его нужно удалить. Журналисты убрали видео, чтобы избежать блокировки всего канала. Но Гутникова, Тышкевич, Метелкин и Арамян подали в суд иск о признании незаконным уведомления Роскомнадзора. Журналисты настаивали, что в ролике не было информации, «которая на законных основаниях может быть запрещена к распространению».

Чиков предположил, что обыски могли быть в рамках уголовного дела о вовлечении несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни (ст. 151.2 УК РФ). Позже правозащитник подтвердил: обыски прошли именно по указанному поводу.

Москва, Наталья Рязанова

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