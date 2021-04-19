Найдены трое пропавших в Гималаях российских альпинистов

Трое пропавших в Гималаях российских альпинистов найдены живыми. Об этом сообщает The Himalayan Times.

По сведениям издания, один из них уже доставлен в базовый лагерь. Остальных доставят при помощи вертолета. Состояние здоровья россиян оценивается как нормальное, за исключением легкой горной болезни и небольшого обморожения.

Альпинисты перестали выходить на связь 18 апреля. Сергей Кондрашкин, Сергей Кондрашкин и Александр Лутохин пропали в районе горного массива Аннапурна, когда спускались с горы. Утром 19 апреля к поискам подключили вертолет.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 19.04.21

Под Сысертью локомотив снес легковушку. Три человека пострадали (ФОТО). / В Гималаях потерялись трое российских альпинистов. / В США в перестрелке погибла семилетняя девочка. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»