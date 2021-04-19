В России задержала более 50 подпольных оружейников

Федеральная служба безопасности провела спецоперацию в 21 регионе. В результате были задержаны 55 человек, причастных к деятельности нелегальных оружейных мастерских.

Операция прошла в Москве, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, Северной Осетии, Ингушетии, Забайкальском, Ставропольском, Приморском, Красноярском и Хабаровском краях, Белгородской, Владимирской, Вологодской, Ульяновской, Костромской, Московской, Новосибирской, Псковской, Тверской, Свердловской, Смоленской и Челябинской областях, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Силовики изъяли из незаконного оборота 222 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: три пулемета, шесть автоматов, 12 пистолетов-пулеметов, 108 винтовок, карабинов и ружей, 93 пистолета и револьвера и 52 артиллерийских боеприпаса.

Кроме того, в ходе обысков были обнаружены 57 ручных гранат, две минометные мины, около 8 тысяч патронов, основные части и комплектующие оружия, 7,5 кг взрывчатых веществ (порох, тротил) и 57 глушителей.

Правоохранители прекратили работу 27 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 19.04.21

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