Полицейский получил 1 млн рублей за заражение ВИЧ, признанное военной травмой

Сотрудника полиции на пенсии подозревают в афере со страховыми выплатами. Мужчина заразился ВИЧ и убедил начальство, что это была военная травма.

Как сообщает телеграм-канал Baza, сотрудник правоохранительных органов узнал о своем диагнозе в 2007 году. За год до выхода на пенсию он инициировал служебную проверку. Полицейский утверждал, что подхватил инфекцию во время задержания больного подозреваемого в 2012 году.

Коллеги подтвердили показания подполковника. Заболевание было признано военной травмой. В 2016 году 49-летний подполковник вышел на пенсию. Он получил вторую группу инвалидности и более миллиона рублей от страховой компании.

Факт мошенничества установили сотрудники Федеральной службы безопасности. Бывший полицейский стал фигурантом уголовного дела.

Москва, Зоя Осколкова

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