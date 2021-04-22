В Дубае сняли обвинения с бизнесмена из России, устроившего обнаженные съемки на балконе

Власти ОАЭ отказались от всех обвинений в адрес россиянина Алексея Концова. Но его все равно депортировали из Эмиратов ближайшим рейсом, передает РИА «Новости».

«Суд снял с россиянина обвинения и принял решение о его депортации из ОАЭ. Он должен покинуть страну в 16.15 по местному времени (15.15 мск)», – пояснили в генеральном консульстве России в Дубае и северных Эмиратах.

Напомним, бизнесмен был задержан в начале апреля за организацию фотосессии с обнаженными моделями на балконе одного из отелей в Дубае. Снимки должны были стать частью рекламной акции сайта для взрослых. Изначально предполагалось, что среди моделей были и россиянки.

Вместе с россиянином задержали и 12 девушек, которые оказались гражданками Украины. За нарушение законов о приличии моделям грозил штраф более 100 тысяч рублей или тюремный срок. Но власти приняли решение выгнать из страны, и 11 моделей посадили на рейс до Киева. Еще одна девушка не смогла вылететь, потому что у нее диагностировали коронавирус.

Дубай, Наталья Рязанова

Дубай. Другие новости 22.04.21

«Огонь подходит к селу»: в Зауралье тушат крупный природный пожар. / Миллиардер из ФСБ Черкалин получил за коррупцию на 4 года меньше, чем просило обвинение. / Ирину Норман арестовали на месяц за участие в акции протеста. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»