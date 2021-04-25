Автобус врезался в грузовик под Тулой: есть погибший и раненые

В результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Тульской области погиб один человек, еще 9 пострадали, сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.

Авария произошла в 02:55 в Воловском районе на 260 км автодороги М-4 «Дон». По предварительным данным, водитель автобуса Neoplan, двигавшийся в направлении Москвы, столкнулся с грузовым автомобилем Scania. Большегруз с полуприцепом до этого наехал на препятствие.

В результате ДТП погиб 54-летний водитель автобуса. Пострадали 9 человек, находившиеся в салоне автобуса, среди них двое детей – 8-летний мальчик и 14-летняя девочка. Они и еще один пассажир госпитализированы. Шестерым пострадавшим медицинская помощь оказана на месте.

Всего в автобусе находилось 19 пассажиров и два водителя. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Тула, Наталья Петрова

Тула. Другие новости 25.04.21

Президент Чехии выступит с чрезвычайным телеобращением. / Пожар в складах на территории Уралмашзавода потушен (ФОТО). / В Забайкалье на охоте убили главу регионального УФСИН. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»