В Москве продолжают опустошать банковские ячейки: пропали более 51 млн рублей

У московского бизнесмена из банковской ячейки похитили более 51 млн рублей, сообщает пресс-служба столичного полицейского главка. Заявление в полицию поступило вечером 26 апреля. По факту крупной кражи возбуждено уголовное дело.

По данным правоохранителей, кража была совершена в помещении банка на Бережковской набережной. Название кредитного учреждения полиция не раскрывает. Неизвестный пробрался в депозитарное помещение, где вскрыл ячейку гендиректора одной из компаний, подобрав ключ. Вор забрал иностранную валюту и ценности, а затем скрылся.

Общий ущерб составил 51 млн 379 тыс. 500 рублей, передает ТАСС со ссылкой на представителя полиции. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).

Отмечается, что в феврале этого года в разных районах Москвы начались кражи денег и ювелирных украшений из банковских ячеек. За три месяца неизвестные похитили имущество на сумму в 460 млн рублей.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 27.04.21

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